Corée du Nord : le texte d’un accord doit être achevé à 95 % avant le sommet Trump-Kim, selon Hill

Christopher Hill est l’un des plus fins connaisseurs de la question nucléaire nord-coréenne. Il avait dirigé en 2005 la délégation américaine pour les pourparlers à six pays sur le programme atomique du pays communiste.



La KBS l’a interrogé sur les négociations en cours entre l’administration Trump et le régime de Kim Jong-un en amont du sommet entre les deux dirigeants, prévu le 12 juin à Singapour.



Selon lui, pour réussir leur tête-à-tête, les deux hommes devraient se rencontrer après que le texte de leur accord à signer soit achevé à 95 %. « Il ne doit pas y avoir beaucoup d’espaces vides à remplir », selon sa propre expression. Puisque Trump comme Kim ont tous deux « un tempérament imprévisible», qui risque de rompre les négociations le jour de leur entrevue.



A propos d’une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible du Nord, réclamée par les USA, l’ancien diplomate a affirmé que l’opération de vérification était la plus importante. Pour lui, les Etats-Unis n’ont pas encore localisé tous les lieux où l’Etat communiste dissimule son uranium hautement enrichi. Et il sera alors crucial d’avoir accès notamment à ses installations souterraines.



Hill a également estimé que le royaume ermite n’abandonnerait pas son arsenal atomique en peu de temps. Selon lui, il serait donc plus réaliste de le dénucléariser étape par étape. Il s’agira concrètement de parvenir à un accord se focalisant sur la vérification des armes, de les gérer ensuite par le biais de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de les déplacer finalement hors de ses frontières.



[Photo : KBS News]