Retour à New York de Kim Yong-chol après sa rencontre avec Donald Trump

Le confident de Kim Jong-un est rentré à New York après avoir rendu visite au président américain à Washington.



Dès son arrivée le 30 mai à New York, Kim Yong-chol a eu un dîner de travail avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, avant d'entrer le lendemain dans le vif du sujet pour le sommet entre leurs dirigeants.



Il s'est ensuite envolé pour Washington à la rencontre du président américain en tant qu'émissaire de Kim Jong-un. Un emploi du temps très serré pour lui permettre de faire la navette entre les deux villes en presque 14 heures.



De l'avis des observateurs, l'objectif du retour éclair de Kim à New York serait de briefer les autorités de son pays sur le résultat de sa rencontre inédite avec Trump. Il s'agirait d’être en mesure de recevoir d’éventuelles instructions à New York où le bureau de la représentation nord-coréenne a son siège.



Le directeur du département du Front uni devrait s'envoler pour Pyongyang, ce samedi après-midi, toujours heure locale, mettant fin à sa visite de quatre jours sur le sol américain.

[Photo : YONHAP News]