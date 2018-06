Sommet Trump-Kim : Washington ne paiera pas les frais d’hôtel du leader nord-coréen

Le dirigeant nord-coréen aurait choisi l’hôtel Fullerton. Une nuit dans ce luxueux établissement coûte 8 000 dollars singapouriens (soit environ 5 100 euros). Or son pays ne serait pas capable de payer la note, faute de devises étrangères en raison des sanctions internationales à son encontre. Les Etats-Unis ne peuvent le faire non plus. Si tel est le cas, ils violeraient leurs propres sanctions économiques contre le régime communiste. La question est de savoir qui va payer pour Kim Jong-un et sa délégation.



A ce propos, le département d’Etat américain a annoncé ne pas envisager de s’en acquitter. Dans ce contexte, le gouvernement du pays hôte de la rencontre, et la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN) ont tous deux annoncé qu’ils allaient prendre en charge les frais de logement du numéro un nord-coréen.

[Photo : YONHAP News]