Trump espère que son sommet avec Kim Jong-un sera le début de « quelque chose de grand »

En attendant son prochain face-à-face avec Kim Jong-un, le président des Etats-Unis a manifesté ses attentes. Donald Trump a en effet tweeté aujourd’hui espérer que cette rencontre de Singapour sera le début de « quelque chose de grand et que nous verrons bientôt! » Un message qui fait penser que les deux leaders pourront se revoir après le sommet de la semaine prochaine.



Le 1er juin aussi, après avoir reçu à la Maison blanche une lettre du leader nord-coréen, qui lui avait été remise par son émissaire Kim Yong-chol, Trump avait expliqué : « on va entamer un processus, on ne va pas signer quelque chose le 12 juin. Et je n'ai jamais dit que ce serait réglé en une réunion ».



Sa porte-parole, Sarah Sanders, a, elle aussi, précisé lundi que « la première rencontre » entre les deux hommes aurait lieu le 12 juin à 9h dans la cité-Etat.



Les médias américains comme USA Today et CNN estiment, eux aussi, que mardi prochain, les Etats-Unis et la Corée du Nord s’accorderont seulement sur les grandes lignes de la dénucléarisation de celle-ci et que les détails pourront être discutés lors de pourparlers supplémentaires.



[Photo : YONHAP News]