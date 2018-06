Sommet du G7 : Tokyo souhaite faire mention d’une dénucléarisation complète de Pyongyang dans la déclaration finale

Le sommet du G7 s’ouvrira vendredi à Charlevoix au Canada. A l’issue de leurs discussions de deux jours, les chefs d’Etat ou de gouvernement des sept pays les plus industrialisés de la planète doivent adopter une déclaration finale.



Or, on a appris que le Premier ministre japonais Shinzo Abe demanderait d’y mentionner la nécessité d’une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Sans oublier le règlement immédiat de la question des civils japonais enlevés dans le passé par des agents nord-coréens.



D’après des responsables gouvernementaux nippons cités par l’agence Kyodo News, lors des négociations préparatoires au sommet, Tokyo avait aussi insisté sur la nécessité que le texte fasse état des efforts des sept nations pour faire démanteler toutes les armes de destruction massive et tous les missiles balistiques de l’Etat communiste.