Trump affirme que les négociations préparatoires du sommet avec Kim Jong-un se déroulent très bien

A une semaine de son rendez-vous avec Kim Jong-un, le président des Etats-Unis a parlé de « quelques jours très importants ». Donald Trump a employé cette expression, lorsqu’il répondait hier aux questions de journalistes lors d’une cérémonie de signature de lois dans son bureau ovale.



Il a également affirmé que les négociations préparatoires avec la Corée du Nord se déroulaient très bien et que beaucoup de relations étaient établies. Et d’ajouter d’attendre de voir ce qui allait se passer.



Si le chef de la Maison blanche avait parlé de « quelques jours », il n’est pas certain qu’il ait voulu dire par là la prolongation de ses discussions avec Kim ou les jours avant ou après la rencontre.



Pour certains, le leader américain aurait pensé à la possibilité de tenir aussi un sommet à trois avec le président sud-coréen à la suite de celui avec le numéro un nord-coréen et de déclarer ensemble la fin de la guerre de Corée.



[Photo : KBS News]