Le Pentagone développe un programme d’IA capable d’identifier les missiles ennemis

Le département de la Défense américain développe un programme d’intelligence artificielle (IA) capable d’anticiper les tirs nucléaires et balistiques ennemis, de les détecter et de les traquer. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence Reuters.



Selon l’agence de presse, le projet en question vise aussi à identifier les pas de tirs mobiles de missiles et comprend un programme pilote destiné à faire face à d’éventuelles menaces nord-coréennes.



A en croire un responsable du Pentagone, l’armée américaine teste actuellement un premier système à cet effet.