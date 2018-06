Sommet Trump-Kim : l’hôtel Capella retenu pour sa sécurité

Ses atouts concernant la sécurité seraient la principale raison du choix de l’hôtel Capella comme lieu de rencontre entre les leaders américain et nord-coréen.



Si l’on en croit plusieurs sources citées par CNN, cette question préoccupait largement les négociateurs nord-coréens en matière de protocole, de sécurité ou de logistique. L’établissement retenu est situé sur l’île de Sentosa, reliée au continent via un pont de 700 mètres. Il est donc relativement isolé.



Toujours selon la chaîne de télévision américaine, quatre discussions y ont aussi été menées entre les délégations de Washington et de Pyongyang, conduites respectivement par Joe Hagin, le chef de cabinet adjoint de la Maison blanche et Kim Chang-son, le secrétaire général de Kim Jong-un.

[Photo : YONHAP News]