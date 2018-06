L’exécutif américain promet de soumettre à la ratification du Congrès tout accord avec Pyongyang

L’administration Trump s’est engagée à soumettre à l’approbation du Congrès tout accord nucléaire avec Pyongyang. C’est ce qu’a annoncé hier le sénateur républicain James Risch.



Selon NBC News, membre de la commission des affaires étrangères du Sénat, il a fait cette annonce aux journalistes à l’issue d’une audition. Il a alors précisé que le président, le vice-président et le secrétaire d’Etat lui avaient tous promis de présenter à la Chambre haute les textes de tous les éventuels accords auxquels ils parviendront avec Pyongyang, et ce selon la Constitution. Il s’agira bien entendu d’obtenir la ratification du Congrès.



Si un traité est approuvé par plus de deux tiers des sénateurs, il sera difficile pour les futurs exécutifs américains de le changer. Ils pourront alors garantir la sécurité du régime de Kim Jong-un « de manière permanente, irréversible et vérifiable », si Trump prend un engagement en ce sens.



[Photo : KBS News]