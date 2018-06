Bloomberg : Trump pourrait convier Kim Jong-un à sa résidence de Mar-a-Lago

Le président américain Donald Trump envisage d'accueillir le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, pour un second sommet après leur rencontre du 12 juin à Singapour.



Bloomberg News a rapporté hier qu’un tel sommet pourrait avoir lieu à l'automne, à condition toutefois que les deux leaders parviennent à s’entendre.



Sur la rencontre historique prévue mardi, l'agence de presse américaine a indiqué que d'autres événements pourraient avoir lieu le jour même, et peut-être le lendemain, si la réunion porte ses fruits. A cette fin, Trump se serait vu conseiller de ne rien concéder à Kim dans le but de maintenir la pression sur le régime communiste.



De son côté, la conseillère à la Maison blanche Kellyanne Conway a également fait allusion à la possibilité d'un second tête-à-tête. Elle a déclaré mercredi aux journalistes qu'il pourrait y avoir « plus d'une réunion, plus d'une conversation » entre les deux hommes, ajoutant qu'un accord sur le nucléaire pourrait nécessiter « deux, trois, quatre, cinq réunions ».

[Photo : YONHAP News]