Trump déclare avoir préparé le sommet Washington-Pyongyang pendant toute sa vie

Donald Trump a déclaré qu’« il a préparé le sommet Washington-Pyongyang pendant toute sa vie ». Le président américain a tenu ces propos, vendredi, à la Maison blanche devant les journalistes, juste avant de s’envoler pour le Québec où il doit participer au sommet du G7. D’après la chaîne CBS, le locataire de la White House a dit qu’il croyait toujours aux préparations et qu’il avait préparé cette rencontre toute sa vie.



Un peu plus tôt, après avoir tenu un sommet avec le Premier ministre japonais, le numéro un des Etats-Unis, avait fait savoir que tous les préparatifs pour le tête-à-tête avec Kim Jong-un étaient prêts, ajoutant ne pas penser devoir se préparer beaucoup. Tout dépendait de l’attitude et de la volonté de résoudre le problème, avait-il précisé.

[Photo : KBS News]