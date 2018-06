Trump discutera du calendrier de la dénucléarisation de la péninsule coréenne lors de sa rencontre avec Kim

D’après le secrétaire d'Etat américain, le calendrier de la dénucléarisation de la péninsule coréenne sera à l’ordre du jour du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un qui se tiendra, le 12 juin, à Singapour.



« Le leader nord-coréen est prêt à discuter avec le président américain des modalités de la dénucléarisation », a déclaré Mike Pompeo dans une interview accordée à la chaîne japonaise NHK.



Selon le chef de la diplomatie américaine, les dirigeants des deux pays auront l’occasion d’aborder un large panel de sujets. « Les Etats-Unis sont prêts à assurer la sécurité du régime communiste et à une relation politique chaleureuse à condition d’atteindre l’objectif du sommet entre Washington et Pyongyang », a-t-il ajouté.



Concernant les dispositifs prévus en vue de garantir le régime de Kim Jong-un, Mike Pompeo n’a pas donné de détails. Il s’est contenté de dire que les discussions des deux leaders porteront sur les manières d’assurer la sécurité du régime communiste et d’améliorer les relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.