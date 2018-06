Bill Clinton qualifie le président Moon de vrai héros

L’ex-président américain Bill Clinton a déclaré apprécier le rôle d’intermédiaire que le président sud-coréen Moon Jae-in a joué pour la réalisation du sommet Pyongyang-Washington.



Sur le plateau de la chaîne NBC, lundi, l’ancien locataire de la Maison blanche a indiqué que le vrai héros de tout ce processus était le numéro un sud-coréen. D’après lui, Moon a fait participer la Corée du Nord aux JO d’hiver de PyeongChang et lors de ces Olympiades, les deux Corées avaient même créé une équipe unifiée de hockey féminin.



A cette occasion, Clinton n’a pas manqué de donner son pronostique sur le tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong-un de mardi prochain à Singapour. Selon lui, il y a des possibilités que cela soit un succès. Mais pour faire abandonner ce que le pays communiste a, il faudra une certaine confiance. Et il a ajouté que l'important était de continuer à suivre, tout en gardant l’espoir.

[Photo : YONHAP News]