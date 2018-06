Kim Jong-un et Donald Trump doivent arriver demain à Singapour

Kim Jong-un et Donald Trump sont attendus le 10 juin à Singapour, à savoir deux jours avant leur sommet historique. Citant une source anonyme, qui participe à la préparation de la rencontre bilatérale, l'agence de presse Reuters a précisé que le leader nord-coréen arriverait par l’aéroport Changi.



Selon la porte-parole de la Maison blanche, le président américain quittera vendredi matin, heure locale, le Canada, pays hôte du sommet du G7. L’avion présidentiel américain, l'Air Force One, est attendu dimanche dans la cité-Etat.



Comme on s'y attendait, le locataire de la White House logera à l'hôtel Shangri-La tandis que le leader nord-coréen, 500 mètres plus loin, à l’hôtel St. Regis. Ces deux hôtels sont situés dans la partie centrale de la ville que la cité-Etat a désignée le 4 juin comme « zone d'événement spécial ». A noter que le lieu retenu pour le sommet du 12 juin est l'hôtel Capella sur l'île de Sentosa, qui se situe environ à 10 km des hôtels qui accueilleront les leaders des deux pays.



Durant la tenue de la rencontre historique, la circulation dans cette zone sera contrôlée. Selon les autorités singapouriennes, l’accès à une partie ou à l’ensemble des rues liant l'hôtel Shangri-La à l’hôtel St. Regis pourrait être fermé entre le 9 et le 14 juin.



Rappelons que l'hôtel Shangri-La a déjà accueilli les présidents américains George W. Bush et Barak Obama. Il a également été retenu pour organiser le premier sommet historique entre dirigeants chinois et taïwanais en 2015. Et le sommet sur la sécurité en Asie, connu sous le nom « dialogue Shangri-La » s’y déroule chaque année.

[Photo : KBS News]