Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump sont arrivés hier à Singapour pour leur rencontre historique prévue demain. Kim Jong-un a atterri le premier, dans l’après-midi, à bord d'un avion de la compagnie Air China pour son 2e déplacement aérien, qui est d'ailleurs le plus lointain depuis sa prise de pouvoir en 2011. Accueilli à l'aéroport par le ministre singapourien des Affaires étrangères, il a rencontré dans la soirée le Premier ministre Lee Hsien Loong à l’Istana, le palais présidentiel. A cette occasion, le dirigeant nord-coréen l'a remercié pour ses efforts destinés à organiser ce sommet.



De son côté, le président Trump est arrivé un peu plus tard pour prendre la direction de l'hôtel Shangri-La, à quelque 500 m du St. Regis où logent Kim Jong-un et sa délégation. Interrogé sur les perspectives de cette rencontre inédite, il s’est dit très optimiste. Seul rendez-vous officiel aujourd'hui, un déjeuner avec le Premier ministre singapourien, qui a duré deux heures. Le locataire de la Maison blanche doit donc se concentrer comme son homologue nord-coréen sur les dernières préparations du sommet avec ses hauts officiels.



Sung Kim, l’ex-ambassadeur américain à Séoul, et Choe Son-hui, vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, poursuivent depuis ce matin en effet leurs dernières négociations, notamment sur les modalités de la dénucléarisation et la garantie de sécurité du régime communiste.



Trump et Kim ont rendez-vous demain à 9h, heure locale, à l’hôtel Capella, parmi les plus luxueux de la cité-Etat.

