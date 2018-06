Sommet Pyongyang-Washington : un enjeu de taille pour Donald Trump

Le président américain a quitté le G7 avant sa clôture et sans même avoir signé l'accord final. Donald Trump a ainsi transgressé le protocole diplomatique pour se rendre à Singapour deux jours avant sa rencontre inédite avec le dirigeant nord-coréen.



Le Washington Post a d'ailleurs rapporté que le magnat de l'immobilier se serait plaint du sommet du G7 qui était, selon lui, une perte de temps. Il a ainsi souligné l'importance qu'il attribuait au sommet Pyongyang-Washington. Pour Trump, cette rencontre constitue une « occasion unique » de construire la paix entre les deux pays, voire une mission à accomplir pour la paix mondiale.



La situation interne des Etats-Unis devrait elle aussi pousser le numéro un américain à se consacrer pleinement au sommet de Singapour. En effet, il se retrouve de plus en plus empêtré dans des scandales en tous genres, et notamment l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur la collusion présumée entre Moscou et l'équipe du candidat républicain.



Ce n'est pas tout. Pour avoir une chance de remporter les élections de mi-mandat et, au-delà, la présidentielle de 2020, Donald Trump a besoin de sortir les mains pleines du sommet qui s’ouvre demain dans la cité-Etat.

[Photo : YONHAP News]