Sommet Pyongyang-Washington : un planning de dénucléarisation attendu aujourd'hui

Sung Kim, ex-ambassadeur américain à Séoul, et Choe Son-hui, vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, sont en négociation depuis ce matin à l'hôtel Ritz-Carlton de Singapour pour finaliser l'ébauche de l'accord qui sera issue du sommet prévu demain. Il s'agit de leur septième rencontre depuis la première le 27 mai à Panmunjom, sur la frontière intercoréenne. C'est ce qu'a expliqué l'un des membres de la délégation américaine lors d'un entretien exclusif accordé sur place à la KBS.



Selon cet officiel, la partie représentée par Donald Trump fait de son mieux pour que le texte mentionne une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, et qu'un résultat plus concret et avancé que la déclaration de Panmunjom soit obtenu, notamment le planning de la dénucléarisation. Et d'ajouter que le fait que Kim Jong-un soit venu à Singapour avant même que les réunions de travail entre les deux pays à Panmunjom n'aboutissent à un consensus témoigne de la volonté du leader nord-coréen de résoudre la question nucléaire de manière pacifique.



D'après le délégué américain, les modalités de la dénucléarisation ne sont pas au centre des négociations du sommet de demain. Il a indiqué que la Corée du Nord exige avant tout que la dénucléarisation soit précédée d’une amélioration des relations entre Pyongyang et Washington. Le régime communiste demande ainsi la mise en place d’un bureau de liaison entre les deux pays, alors que ne sont abordées ni la question du retrait des troupes américaines stationnées sur la péninsule, ni celle du déploiement des armes stratégiques.



Concernant l'éventuel transfert des ogives nucléaires et des missiles balistiques intercontinentaux que réclame le gouvernement américain, l'officiel a répondu que l'Etat ermite pourrait l'accepter en fonction du niveau de garantie de sécurité offert à son régime.

