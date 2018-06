A un jour du sommet historique Pyongyang-Washington, le président sud-coréen a invité les leaders de la Corée du Nord et des Etats-Unis à faire preuve de largesse d’esprit et de générosité afin de réussir cette rencontre. Moon Jae-in a ainsi souhaité que le tête-à-tête de demain mette un terme aux hostilités et ouvre une nouvelle ère de paix sur une péninsule dénucléarisée.



Le chef de l'Etat a également salué la détermination inébranlable dont font preuve Donald Trump et Kim Jong-un pour résoudre la question nucléaire de manière pacifique, ce dernier ayant notamment procédé au démantèlement du site d'essais nucléaires situé à Punggye-ri, dans la province de Hamgyong du Nord.



Pour le locataire de la Maison bleue, une seule rencontre n'est jamais suffisante pour traiter de cet enjeu de taille, dont la résolution prendra « un an, deux ans ou plus ». Le président Moon a donc souligné l'importance d'une coopération de longue haleine avec la communauté internationale tout comme des efforts sincères des deux côtés de la péninsule. Il a d'ailleurs exhorté son peuple à apporter un grand soutien pour que soient réussis des dialogues intercoréens au niveau militaire, sportif et humanitaire.

[Photo : YONHAP News]