Sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un aujourd’hui à Singapour

L’Histoire retiendra peut-être que ce fut la rencontre du siècle. Après des mois de tractations et de rebondissements, le tant attendu sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump a enfin lieu aujourd’hui. Les deux leaders se retrouvent à Singapour. Ils ont rendez-vous à 9h, heure locale, à l’hôtel Capella sur la petite île de Sentosa.



Selon la Maison blanche, avant le début de leurs discussions, les deux hommes doivent se serrer la main, poser pour une photo et prendre la parole à tour de rôle. A 9h15, ils vont commencer à s’entretenir à deux, accompagnés seulement de leurs interprètes, pendant environ 45 minutes. Puis, leur conversation va continuer dans le cadre d’un sommet élargi et d’un déjeuner en présence de leurs ministres et de leurs conseillers respectifs.



La présidence américaine a également annoncé que son chef donnerait à 16h une conférence de presse. Elle n’a pas précisé pour autant s’il s’agissait d’une conférence conjointe avec Kim ou non. Sa forme et sa teneur semblent dépendre des résultats du sommet.



Chose sûre, ce grand rendez-vous est fixé seulement pour une journée et le dirigeant américain quittera la cité-Etat vers 19h.

