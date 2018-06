Dès 5h30 ce matin, heure de Singapour, Donald Trump a publié un message sur son compte Twitter.



De fait, il a écrit que « contrairement au passé, nous allons savoir très tôt s’il peut y avoir un vrai accord ou non ». Et d’ajouter que « les pourparlers entre les représentants et les collaborateurs des deux pays se déroulent bien et rapidement. Mais en fin de compte, cela n’est pas important». Il a ainsi souligné que la détermination des deux leaders serait cruciale.

[Photo : YONHAP News]