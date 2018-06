Début du sommet Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour

Le sommet inédit entre Kim Jong-un et Donald Trump vient de débuter. Les deux leaders se sont retrouvés à Singapour à 9 heures passées de quatre minutes, heure locale, à l’hôtel Capella sur la petite île de Sentosa.



Les deux hommes se sont tout de suite serré la main et ont posé pour une photo. Avant le début de l’entretien, le président américain a brièvement déclaré : « C’est un grand honneur et il y aura un bon dialogue ». Le dirigeant nord-coréen a pour sa part affirmé qu’« en dépit du passé qui nous empêchait de nous rencontrer, nous l’avons surmonté et sommes finalement ici ».

[Photo : YONHAP News]