Mike Pompeo est attendu demain à Séoul

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, actuellement à Singapour pour accompagner son président, ne rentrera pas à Washington après le sommet. Il se dirigera en effet vers Séoul. Il y est attendu demain pour un déplacement de deux jours.



Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a précisé que le voyage du chef de la diplomatie américaine avait pour objectif de partager avec Séoul les résultats du sommet Trump-Kim et de se concerter sur les meilleurs moyens de dénucléariser la péninsule de façon complète et d’y installer la paix.



Jeudi, Pompeo sera reçu par son homologue Kang Kyung-wha pour un entretien. Leur homologue japonais Taro Kono va ensuite les rejoindre pour une rencontre à trois, à l’issue de laquelle ils donneront une conférence de presse conjointe.



Séparément, un tête-à-tête entre les ministres sud-coréen et japonais est prévu le même jour. Avec au centre des discussions : la question de la péninsule et les relations entre Séoul et Tokyo.

[Photo : KBS News]