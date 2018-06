Moon Jae-in et Donald Trump s’entretiennent par téléphone la veille du sommet de Singapour

Hier, à la veille de l’entrevue Trump-Kim, le président sud-coréen et son homologue américain se sont entretenus par téléphone. Il s’agissait de leur 16e conversation téléphonique.



Donald Trump a alors fait part à Moon Jae-in de la teneur des discussions de ses négociateurs avec leurs interlocuteurs du Nord. Le locataire de la Maison bleue a quant à lui souhaité le succès du sommet de Singapour.



Les deux hommes ont aussi échangé leurs opinions sur l’éventuelle déclaration de la fin de la guerre de Corée, plus précisément sur sa date comme sur ses modalités.



Plus tôt dans la journée, Moon avait appelé les leaders américain et nord-coréen à faire preuve de « détermination audacieuse » pour réussir leur rencontre et pour installer ainsi la paix dans la péninsule.



[Photo : KBS News]