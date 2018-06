Guterres affirme que l’Onu est prête à superviser le processus de dénucléarisation

Le secrétaire général des Nations unies a assuré que son organisation était prête à jouer un rôle dans la vérification du processus de dénucléarisation de la Corée du Nord. Antonio Guterres a tenu ces propos lorsqu’il s’exprimait hier devant des journalistes au siège de l’Onu à New York.



Il a précisé que si les principaux pays concernés le demandaient, les organes pertinents comme l’Agence internationale de l’énergie atomique pourraient assister, d’une manière ou d’une autre, dans les efforts de l’après-sommet de Singapour.



Selon le patron de l’Onu, « la paix et la dénucléarisation vérifiable de la péninsule doivent être l'objectif clair et partagé de la rencontre Trump-Kim et ce sommet exigera beaucoup de coopération, de compromis et une cause commune ». Guterres a aussi estimé qu’« il y aurait inévitablement des hauts et des bas, des moments de désaccord et des négociations difficiles ».



Il a par ailleurs appelé à des fonds de 111 millions de dollars pour aider six millions d’habitants nord-coréens qui ont besoin d’aide humanitaire. Et de souligner l’importance des droits humains dans le nord de la péninsule.

[Photo : KBS News]