Sommet Trump-Kim : les négociations de dernière minute hier à Singapour

En attendant le face-à-face d’aujourd’hui entre les leaders américain et nord-coréen, hier à Singapour, leurs émissaires ont multiplié les réunions de travail. Les Etats-Unis étaient représentés par leur ex-ambassadeur à Séoul Sung Kim et le pays communiste par sa vice-ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui.



A ce propos, un membre de la délégation de Washington interrogé par la KBS a expliqué que l’objectif des réunions était d’achever une ébauche de texte d’accord que Donald Trump et Kim Jong-un doivent publier aujourd’hui.



Selon lui, la rédaction du document aurait rapidement progressé, car l’homme fort de Pyongyang était sur place. On a pu constater cela dans les propos tenus par le secrétaire d’Etat Mike Pompeo. Dans une conférence de presse hier, celui-ci a en effet affirmé que le dialogue avec le Nord s’accélérait.



Lors des négociations de travail, les USA auraient cherché à établir la feuille de route pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. De son côté, celle-ci aurait accordé de l’importance à l’amélioration des relations avec Washington, avant qu’elle se dénucléarise, et à l’engagement des Américains envers la garantie complète de la sécurité de son régime.

