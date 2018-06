Plus de quatre heures après le début de leurs sommets à deux et élargi, le président des Etats-Unis et le leader nord-coréen ont signé un document commun, au contenu encore inconnu. On estime cependant qu’il porte sur la dénucléarisation de la péninsule et l’amélioration des relations entre leurs pays.



Donald Trump s’est alors déclaré très heureux. Et d’affirmer aussi qu’il s’agit d’un « document très complet et un résultat pouvant satisfaire les deux parties ».



Pour sa part, Kim Jong-un a affirmé que « nous nous apprêtons à signer un document historique et nous verrons un changement très important ».



En attendant l’annonce de la teneur du document, l’agence Reuters a rapporté que Washington et Pyongyang étaient parvenus à un accord en quatre points. Il s’agit de la dénucléarisation complète de la péninsule, de la garantie d’un système de paix, du lancement d’un processus d’amélioration de leurs relations, et du rapatriement des restes de victimes tuées pendant la guerre de Corée.

