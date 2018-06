Les quatre principaux points de l’accord signé par Trump et Kim

Le contenu de l’accord signé par Donald Trump et Kim Jong-un à l’issue de leur sommet de Singapour a été dévoilé. Les deux dirigeants se sont mis d’accord sur quatre points principaux.



Ils se sont engagés en premier lieu à établir de nouvelles relations entre les deux pays en accord avec les désirs de paix et de prospérité de leurs peuples. Dans le même temps, ils ont promis de joindre leurs efforts pour instaurer une paix durable et stable dans la péninsule.



Troisièmement, le royaume ermite a réaffirmé son engagement pris dans la déclaration de Panmunjom signé le 27 avril entre son leader et le chef de l’Etat sud-coréen, de faire des efforts pour une dénucléarisation complète de la péninsule.



Enfin, le quatrième et dernier point porte sur la restitution des restes des prisonniers de guerre et des portés disparus au combat, avec un rapatriement immédiat de ceux déjà identifiés.



Le texte annonce aussi la tenue de négociations qui seront conduites par secrétaire d'Etat américaine Mike Pompeo et par un haut responsable nord-coréen afin de fixer les détails de cette nouvelle collaboration.



Il ne mentionne pas pour autant la « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible » réclamée pourtant par les USA, avant le sommet.





[Photo : KBS News]