Trump annonce la suspension des manœuvres militaires Séoul-Washington

Le rendez-vous entre Trump et Kim s’est conclu par une conférence de presse du premier. Le second n’y a pas participé.



Le locataire de la Maison blanche a alors fait une annonce surprise : Washington envisage de suspendre ses exercices militaires conjoints avec Séoul et de retirer à terme ses troupes stationnées en Corée du Sud. Il a affirmé trouver inapproprié et très provocant de les effectuer, dans la situation où son pays poursuit ses négociations avec Pyongyang.



« En cas de leur arrêt, les USA pourront économiser des coûts énormes, car c’est eux qui prennent en charge la plus grande partie », a ajouté Trump.



Cela dit, le numéro un américain a écarté la possibilité de réduire ou de retirer immédiatement les soldats du sud de la péninsule. Selon lui, cette question ne s’invite pas dans les négociations en cours.

[Photo : YONHAP News]