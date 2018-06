Sommet Trump-Kim: des réactions multiples mais contrastées aux Etats-Unis

Les réactions sont multiples et contrastées aux Etats-Unis après la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un.



Si le Parti républicain l’a qualifiée d’historique, les Démocrates ont dénoncé des concessions unilatérales.



Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat a manifesté son soutien au document commun signé par les deux leaders. Il a tout de même affirmé que Washington devait rester prêt à ressortir sa politique de « pression maximale » contre le Nord, en cas de non-respect de l’accord par celui-ci.



Son homologue démocrate Chuck Schumer a quant à lui qualifié le document en question de « très inquiétant ». Pour lui, le chef de la Maison blanche a abandonné son levier sur Pyongyang.



Les médias américains ont écrit « un premier pas vers l’amélioration des relations entre Washington et Pyongyang ». Cela dit, ils ont déploré le fait que le texte ne mentionne pas l'exigence américaine de « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible ». Ils ont aussi porté plus d’attention à l’annonce faite par Trump dans sa conférence de presse sur la fin des exercices militaires américano-sud-coréens.