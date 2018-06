Sommet Trump-Kim : Pékin souligne son rôle, Tokyo revient sur la question des enlèvements

Pékin s’est lui aussi félicité du résultat de l’entrevue entre les dirigeants américain et nord-coréen. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a parlé d’« un progrès important dans la dénucléarisation de la péninsule et dans le processus de sa solution pacifique ».



Dans le même temps, la Chine, le principal allié de la Corée du Nord, a une nouvelle fois souligné son rôle dans cette question épineuse. Aussi le porte-parole du ministère Geng Shuang a-t-il insisté sur la nécessité de revoir les sanctions internationales contre le Nord, si celui-ci respectait les résolutions du Conseil de sécurité.



Quant au gouvernement japonais, il a fait part de sa réaction seulement après que le président américain ait annoncé avoir abordé avec Kim Jong-un le dossier des civils japonais kidnappés dans les années 1970 et 1980 par des agents nord-coréens.



Le Premier ministre Shinzo Abe a affirmé rendre hommage au leadership et aux efforts de Trump. Il a ensuite ajouté espérer que la question des enlèvements pourrait être réglée lors des négociations directes entre Tokyo et Pyongyang.

[Photo : YONHAP News]