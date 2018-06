Que signifie l’engagement de Pyongyang pour une dénucléarisation complète ?

On revient sur la déclaration commune signée hier par Donald Trump et Kim Jong-un.



Il est écrit dans son troisième point que la Corée du Nord s’engage à oeuvrer vers la dénucléarisation complète de la péninsule, sans préciser pourtant que cette dénucléarisation doit aussi être « vérifiable et irréversible », comme le réclamaient les Etats-Unis avant le sommet de Singapour. Le leader communiste a cependant réaffirmé son engagement ferme et inébranlable en faveur de ce démantèlement.



Cela alimente les spéculations selon lesquelles les Etats-Unis auraient reculé d’un pas face à la désapprobation du Nord. Cependant, le président américain s'est voulu rassurant. Selon lui, un grand nombre d’inspecteurs seront mobilisés afin de le vérifier. Et la demande de Washington sera concrétisée via les négociations de suivi si ses relations de confiance avec Pyongyang sont établies.



Trump a par ailleurs souligné que le Nord détruirait aussi ses sites d’essais balistiques. Le mois dernier, il avait démantelé son site de tests atomiques de Punggye-ri.

