Le président Moon reçoit le secrétaire d’Etat américain à la Cheongwadae

Le président de la République a reçu ce matin le secrétaire d’Etat américain à la Maison bleue. A cette occasion, Moon Jae-in a été minutieusement briefé par Mike Pompeo sur le sommet nord-coréano-américain qui s’est tenu mardi à Singapour. Le locataire de la Cheongwadae a déclaré que ce tête-à-tête avait permis au monde entier d’échapper aux menaces de la guerre, du nucléaire ainsi que des missiles à longue portée. Les deux hommes ont ensuite discuté des mesures de coopération entre Séoul et Washington.



Dans l’après-midi, le numéro un sud-coréen doit recevoir le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono. Ensemble, ils aborderont les mesures de coopération entre Séoul et Tokyo au lendemain de la rencontre entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.



Et à la sortie de son entretien avec le chef de la diplomatie nipponne, le président Moon doit présider la réunion générale du Conseil national de sécurité (NSC). D’après la Cheongwadae, le chef de l’Etat évaluera avec les participants les résultats du sommet Pyongyang-Washington. Une grande partie des discussions sera également consacrée aux récentes remarques du président Donald Trump sur l’éventuelle suspension des exercices militaires sud-coréano-américains.

[Photo : KBS News]