Les chefs de la diplomatie de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont retrouvés aujourd’hui à Séoul afin de discuter des mesures à prendre suite au sommet historique entre le président américain et le dirigeant nord-coréen.



A la sortie de leur rencontre, la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères et ses homologues américain et japonais ont tenu une conférence de presse. A cette occasion, ils ont déclaré que le tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong-un avait permis de réaffirmer la volonté de Pyongyang de se dénucléariser.



Devant les journalistes, Kang Kyung-wha, Mike Pompeo et Taro Kono ont également souligné que les trois nations allaient travailler main dans la main pour la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord.

[Photo : YONHAP News]