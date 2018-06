Washington et Pékin divisés sur le moment de la levée des sanctions contre Pyongyang ?

Sur fond d’apaisement des tensions dans la péninsule, les pays voisins laissent supposer des perspectives légèrement différentes sur le calendrier de la levée des sanctions infligées contre la Corée du Nord.



Une telle divergence a été perceptible, par exemple, au terme de l’entretien entre les chefs de la diplomatie américaine et chinoise, hier à Pékin. Mike Pompeo a averti Wang Yi qu’il restait toujours un risque que la dénucléarisation nord-coréenne ne se réalise pas. Et d’ajouter que la levée des sanctions contre le Nord ne s’effectuerait qu’après sa dénucléarisation complète, la Chine étant d’accord pour attendre le « moment approprié ».



Cependant, le ministre chinois des Affaires étrangères n’a pas donné de réponse claire sur cette question. Au contraire, le gouvernement ainsi que les médias réitèrent des propos laissant entendre un assouplissement ou le retrait complet des mesures coercitives imposées à Pyongyang.



Le Global Times, un organe officiel du Parti communiste chinois, a affirmé, par exemple, qu’il faudrait faire participer le régime de Kim Jong-un à l’initiative de Pékin baptisée « Nouvelle route de la soie ». La Russie affiche des positions similaires.



Ainsi, une fois entamé le processus de dénucléarisation nord-coréenne, ce dossier sensible pourrait constituer une nouvelle pomme de discorde entre les pays concernés.

[Photo : YONHAP News]