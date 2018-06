La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a eu aujourd'hui des échanges approfondis au téléphone avec son homologue américain afin de partager l'avancement de leurs négociations avec la Corée du Nord. C'est ce qu'elle a annoncé lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, à l'occasion du premier anniversaire de sa prise de fonction.



Mike Pompeo lui a ainsi fait part des préparatifs visant à des pourparlers qui feront suite au sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, le 12 juin à Singapour. De son côté, Kang a fait état des récents dialogues intercoréens militaires, sportifs et humanitaires. Les deux chefs de la diplomatie se sont ensuite engagés à maintenir une étroite coopération bilatérale dans le but de concrétiser la déclaration de Panmunjom et la déclaration commune du sommet Pyongyang-Washington.



Le secrétaire d'Etat américain a également exprimé son souhait de rencontrer aussi vite que possible les négociateurs du régime communiste. La ministre sud-coréenne a elle aussi espéré un tête-à-tête avec son homologue nord-coréen Ri Yong-ho en marge d'une réunion de l'Association des pays du sud-est asiatique (Asean) prévue en août à dans la cité-Etat.



Il est donc attendu que des officiels de haut niveau de Pyongyang et de Washington se réunissent cette semaine pour discuter du suivi des pourparlers sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

[Photo : YONHAP News]