Des pourparlers entre Pyongyang et Washington attendus cette semaine

La Corée du Nord et les Etats-Unis pourraient se rencontrer dès cette semaine afin de discuter sur la manière de mettre en œuvre la déclaration commune adoptée lors de leur face-à-face du 12 juin à Singapour.



Les discussions porteront sur l'établissement du planning des opérations, dont le signalement, le contrôle et le démantèlement des armes nucléaires nord-coréennes. La phase d'inspection est considérée comme étant la plus problématique du processus de dénucléarisation. Qui plus est, il n'est pas certain que l'Etat ermite accepte des « inspections spéciales », autrement dit des visites sans préavis des installations soupçonnées d'abriter des armes nucléaires.



Dans ce contexte, le président sud-coréen Moon Jae-in se dirigera ce jeudi vers la Russie pour une visite d'Etat de trois jours. Il demandera une plus grande coopération à son homologue Vladimir Poutine, Moscou, l'allié traditionnel de Pyongyang, faisant parti des participants aux pourparlers à six sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

[Photo : KBS News]