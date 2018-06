Séoul et Washington suspendent leurs manœuvres conjointes prévues en août

C’est maintenant officiel, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont décidé de suspendre leurs prochains exercices militaires conjoints « Ulchi Freedom Guardian (UFG) ». Ils devaient les organiser en août à l’origine.



Le ministère sud-coréen de la Défense et le Pentagone ont pris cette décision dans la foulée de l’annonce faite par le président des Etats-Unis. Dans sa conférence de presse accordée après sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen, le 12 juin à Singapour, Donald Trump avait déclaré à la surprise générale qu’il mettrait fin aux manœuvres avec Séoul pendant la phase de dialogue avec Pyongyang.



Pour le moment, les deux alliés doivent cesser seulement l’UFG, l’un de leurs trois exercices annuels de grande ampleur, avec « Key Resolve » et « Foal Eagle ». La Corée du Nord demandait leur suspension, les qualifiant de « répétition de l’invasion de son territoire ». Les décisions sur les autres opérations doivent intervenir plus tard, en fonction de l'évolution des négociations avec le pays communiste.

[Photo : YONHAP News]