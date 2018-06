Guerre de Corée : Pyongyang fait preuve de retenue contre Washington

Hier, c’était le 68e anniversaire du début de la guerre de Corée. Mais la Corée du Nord a fait preuve d’une relative retenue contre les Etats-Unis, qu’elle accusait autrefois d’avoir provoqué le conflit. La Maison blanche a accueilli favorablement ce changement.



Interrogé par Radio Free Asia, le porte-parole de son Conseil de sécurité nationale Robert Palladino a parlé d’un « grand élan » pour un changement positif. Et d’ajouter que « nous travaillons ensemble et rapidement » pour les négociations de suivi au sommet nord-coréano-américain du 12 juin.



De fait, cette année, les médias officiels nord-coréens dont le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, n’ont pas publié d’articles dénonçant « les impérialistes américains », contrairement à leur habitude.



Des analystes y voient un changement dans les relations entre Washington et Pyongyang depuis la rencontre entre leurs leaders.

