Le chef du Pentagone est attendu à Séoul le 28 juin

Le secrétaire américain à la Défense James Mattis entame aujourd’hui une tournée asiatique qui le conduira successivement en Chine, en Corée du Sud et au Japon.



Il s’agit de son septième périple dans la région depuis sa prise de fonction, et du premier après que l’armée américaine a rebaptisé le mois dernier son Commandement du Pacifique en Commandement de l’Indo-Pacifique afin de signaler son intérêt croissant pour l’Inde et l’océan Indien.



A Pékin, où il séjournera jusqu’à jeudi, le chef du Pentagone rencontrera de hauts responsables chinois. C’est la première fois depuis 2014 qu’un ministre américain de la Défense effectue un déplacement dans l’empire du Milieu.



Il se rendra ensuite à Séoul jeudi. Mattis sera alors reçu par son homologue Song Young-moo, avant une courte étape vendredi à Tokyo pour une rencontre avec le ministre de la Défense Itsunori Onodera.



Cette tournée intervient deux semaines après le sommet à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les mesures de suivi à cette rencontre devraient donc se retrouver au centre des discussions.



L’entretien entre les ministres américain et sud-coréen sera consacré plus précisément à la décision de suspendre certains exercices militaires conjoints entre leurs pays, ou encore au rapatriement par Pyongyang des restes de soldats américains tués pendant la guerre de Corée.

[Photo : KBS News]