Reprise à Séoul des négociations sur le financement des troupes américaines en Corée du Sud

C’est aujourd’hui que la Corée du Sud et les Etats-Unis reprennent leurs négociations sur leurs futures contributions respectives au financement du stationnement de soldats américains dans le sud de la péninsule. Les discussions doivent se poursuivre jusqu’à demain, à Séoul.



En début de réunion, le chef de la délégation sud-coréenne a souhaité faire une avancée substantielle dans les discussions. Son homologue américain a lui aussi souligné l’importance d’une consultation productive, d’autant que l’alliance Séoul-Washington joue un rôle pivot dans la paix et la sécurité, non seulement en Asie du Nord-est, mais aussi dans le monde entier.



Les deux pays ont récemment décidé de suspendre leurs prochains exercices militaires conjoints prévus en août. Reste donc à savoir si les USA ont changé de position. Avant cette décision, ils demandaient au pays du Matin clair d’augmenter sa contribution, invoquant le déploiement de son arsenal stratégique dans la péninsule pour ces manœuvres.



La Corée du Sud assume essentiellement le coût de la main-d’œuvre de ses ressortissants qui travaillent au sein des troupes américaines, les frais de construction d’infrastructures dans leurs bases, ou encore ceux liés à la logistique et au transport de ravitaillement. Leur montant s’élève à environ 960 milliards de wons cette année.

[Photo : YONHAP News]