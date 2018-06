Le chef du Pentagone entame sa tournée asiatique par Pékin

Comme annoncé, le secrétaire américain à la Défense James Mattis est arrivé hier à Pékin, la première étape de sa tournée asiatique qui le conduira aussi à Séoul et à Tokyo.



Cette visite en Chine, la première d'un ministre de la Défense américain depuis 2014, a pour objectif numéro un de parler du processus de dénucléarisation de la Corée du Nord, alors même que Washington compte sur le soutien de Pékin dans ses négociations.



Avant même de partir pour son périple, le chef du Pentagone a une fois encore souligné la nécessité pour le régime de Kim Jong-un de démanteler son programme atomique de façon complète, vérifiable et irréversible. Il pourrait alors demander à l’unique allié de poids de Pyongyang de jouer un rôle allant dans ce sens.



Autre préoccupation à régler : les tensions militaires entre les deux puissances mondiales autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale.



Après Pékin, Mattis se rendra à Séoul demain. Là-bas, il a rendez-vous avec son homologue Song Young-moo.

[Photo : KBS News]