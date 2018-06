Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche attendu à Moscou aujourd’hui

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche est attendu aujourd’hui à Moscou. Objet de son voyage : coordonner le programme du sommet entre les deux pays.



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a expliqué que John Bolton parlerait avec ses interlocuteurs russes de la sécurité internationale, du désarmement, des sujets de préoccupations dans la région ainsi que des relations américano-russes. Leurs discussions sur la sécurité internationale doivent porter vraisemblablement sur la situation dans la péninsule.



Peskov s’est toutefois refusé à répondre à la question de savoir si le conseiller présidentiel américain serait reçu par Vladimir Poutine. Il s’est contenté de dire que si une telle rencontre était organisée, elle serait rendue publique.



Il n’a pas non plus fait état de la date et du lieu du prochain sommet entre celui-ci et Donald Trump. Cela dit, les médias occidentaux estiment que les deux hommes se retrouveront dans la capitale d’un pays d’Europe, aussitôt après le sommet de l'Otan à Bruxelles le 11 juillet, auquel le président américain doit assister. Les médias américains prévoient que Helsinki pourrait accueillir leur rencontre.

[Photo : KBS News]