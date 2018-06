Mercer : Séoul, 5e ville la plus chère du monde pour les expatriés

Quelle est la ville la plus chère du monde pour les expatriés ? Le cabinet d'études américain Mercer publie chaque année son classement.



Selon le dernier en date, dévoilé mardi, c’est Hong Kong qui occupe la première place. Il détrône ainsi Luanda. La capitale de l’Angola se retrouve en 6e position, juste derrière Séoul.



La capitale sud-coréenne occupe donc le 5e rang, derrière Tokyo (2e), Zurich (3e) et Singapour (4e). Sur les cinq villes où le coût de la vie est le plus cher pour les expatriés, quatre se situent donc en Asie.