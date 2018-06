Brevets : Samsung Electronics et Apple mettent fin à leur querelle de sept ans

Samsung Electronics et Apple ont décidé de mettre fin à une vieille querelle sur les brevets liés aux smartphones. « Vieille », puisqu’elle remonte à 2011. C’est ce qu’ont annoncé mercredi les agences de presse Reuters et Bloomberg.



Les deux grands fabricants de téléphones intelligents ont pris cette décision après que le jury californien a condamné le sud-Coréen à verser plus de 530 millions de dollars pour avoir copié des détails de l'iPhone.



Le géant sud-coréen de l’électronique s’est abstenu de divulguer les détails de l’accord conclu avec la marque à la pomme. De l’avis des experts du secteur, ce règlement intervient alors que le conflit prolongé est devenu un fardeau pour les deux rivaux.

[Photo : KBS News]