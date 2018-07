Bolton : Pompeo va discuter avec Pyongyang du démantèlement de ses missiles et armes de destruction massive

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo discutera très prochainement avec la Corée du Nord sur la façon de démanteler ses missiles balistiques et ses armes de destruction massive en un an. C'est ce qu'a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, John Bolton, lors de sa dernière interview accordée à la chaîne CBS. Et d'ajouter que Washington était en train d’élaborer le programme de dénucléarisation du royaume ermite.



Ces propos laissent suggérer que Pompeo pourrait demander au régime de Kim Jong-un, lors de sa visite à Pyongyang prévue le 6 juillet, de démanteler l’ensemble de son programme balistique en un an et de transférer au moins une partie de ses armes nucléaires et de ses missiles en dehors de son territoire.



Interrogé sur l'éventuelle dissimulation d'ogives nucléaires et d'installations nucléaires soupçonnée par certains médias, Bolton a botté en touche. En revanche, il a révélé que Kim Jong-un avait demandé de poser avec lui lors du sommet de Singapour, afin de montrer la photo à ses officiels réticents au dialogue entre Pyongyang et Washington.

[Photo : KBS News]