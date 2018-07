Les réunions de travail entre Pyongyang et Washington se poursuivent à Panmunjom

La visite du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo est attendue cette semaine en Corée du Nord, dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration commune conclue à l'issue du sommet Pyongyang-Washington du 12 juin. Les délégations des deux pays se sont donc réunies hier à Panmunjom pour faire avancer leurs pourparlers de travail.



La délégation américaine était conduite par Sung Kim, ex-ambassadeur à Séoul, et celle du régime communiste vraisemblablement par Choe Son-hui, vice-ministre des Affaires étrangères. Selon une source diplomatique sud-coréenne, les deux parties auraient discuté des modalités de signalement et de vérification des installations, matières et armes nucléaires nord-coréennes d'une part, et du rapatriement des dépouilles de soldats américains morts lors de la guerre de Corée, d'autre part.



A en croire une autre source diplomatique, une fois ces pourparlers achevés, la délégation américaine chargée de rapatrier les restes des victimes américaines se rendra à Pyongyang afin de transférer 185 cercueils en bois en passant par Panmunjom.

[Photo : KBS News]