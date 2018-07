C’est désormais définitif. La date du nouveau déplacement du secrétaire d’Etat américain en Corée du Nord est connue. Mike Pompeo s’envolera le 5 juillet, heure de Washington, pour Pyongyang. C’est ce qu’a officiellement annoncé son porte-parole.



Dans un communiqué, ce dernier a précisé que le voyage du chef de la diplomatie aurait lieu du 5 au 7 juillet et qu’il rencontrerait Kim Jong-un afin de mener des négociations de suivi au sommet entre lui et Donald Trump. Il n’a pas pour autant précisé son programme.



Après Pyongyang, Pompeo se rendra à Tokyo. Là-bas, il poursuivra les 7 et 8 juillet les consultations avec de hauts responsables japonais et sud-coréens sur une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible du Nord.



L’homme de confiance de Donald Trump s’est déjà rendu dans le nord de la péninsule à deux reprises, en avril et en mai, la première fois en tant que directeur de la CIA.

[Photo : YONHAP News]