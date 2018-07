Dénucléarisation : Pompeo ne donnera pas de calendrier précis à Pyongyang

A deux jours du troisième voyage du secrétaire d’Etat américain à Pyongyang, sa porte-parole a réitéré que Mike Pompeo ne présenterait pas à la Corée du Nord un calendrier de sa dénucléarisation. Des propos contredisant ceux tenus par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche.



De fait, dans une interview accordée dimanche à la chaîne de télévision CBS, John Bolton a affirmé que les Etats-Unis avaient conçu un programme pour « mettre hors d'usage » les armes de destruction massive et les missiles balistiques du régime communiste « en un an ». Et d’ajouter que Pompeo en discutera avec le Nord.



Cela dit, le chef de la diplomatie américaine déclarait qu’aucun calendrier ne serait fixé, ce qu’a confirmé sa porte-parole Heather Nauert hier. Celle-ci a d’ailleurs annoncé que lors de son déplacement cette semaine au nord du 38e parallèle, son ministre continuerait à discuter des moyens de faire abandonner le programme atomique nord-coréen. Elle a également précisé que ces consultations dureraient un jour et demi et que Pompeo serait accompagné de six journalistes.

[Photo : KBS News]