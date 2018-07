La Corée du Nord de nouveau sur la liste de la FAO des pays en crise alimentaire

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a une fois encore classé la Corée du Nord comme un pays confronté à un risque de pénurie alimentaire. C’est ce qu’a rapporté la Voix de l’Amérique (VOA).



La radio américaine a cité le rapport du deuxième trimestre de l’année de la FAO. Celle-ci a de nouveau inscrit le royaume ermite dans la liste des 39 nations qui dépendent d’une aide extérieur pour nourrir leurs habitants.



Selon ce document, l’an dernier aussi, le pays communiste a connu une grave sécheresse et sa situation économique s’est envenimée dans le sillage des sanctions internationales à son encontre.



31 des 39 pays désignés sont en Afrique. Parmi les autres figurent aussi la Syrie, le Yémen, l’Irak et la Birmanie.

[Photo : KBS News]