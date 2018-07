La Cheongwadae espère que Cho Myoung-gyon sera reçu par Kim Jong-un

La Maison bleue a écarté la possibilité d’une rencontre à Pyongyang entre le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon et le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo.



Lors d’un point de presse aujourd’hui, son porte-parole Kim Eui-kyeom a estimé que les deux hommes ne se retrouveraient pas dans la capitale nord-coréenne. Et d’ajouter que le chef de la diplomatie américaine n’envisageait pas non plus de faire un déplacement au Sud, après celui au Nord, pour se concerter avec le président Moon Jae-in.



Cela dit, Kim a affirmé espérer que son ministre soit reçu par le leader nord-coréen avant son retour au sud du 38e parallèle.

[Photo : YONHAP News]